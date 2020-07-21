Рада ухвалила закон щодо реформи патентного законодавства

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)” (№2259).

Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою ухвалення закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.

Цей закон розширює перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона, передбачає можливість подання заявок в електронній формі, надає право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід, а також уточнює порядок надання додаткової охорони прав на винаходи.

Водночас законом розширюється перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі) і передбачається можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»).

На міжнародному рівні мета системи правової охорони винаходів та корисних моделей (патентної системи) визначена Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Так, патентна система призначена для сприяння інноваціям, поширенню і передачі технологій шляхом надання виключного права перешкоджати іншим особам використовувати запатентований винахід без згоди власника патенту, за умови, що власник патенту в повній мірі розкриває суть винаходу для широкої публіки.

Для досягнення цієї мети патентний закон встановлює суворі вимоги, як процедурного, так і матеріально-правового характеру, що забезпечують патентну охорону. Ці вимоги є основою для функціонування патентної системи, так як вони розроблені для того, щоб гарантувати патентну охорону тільки тих винаходів, які «гідні» такої охорони в контексті сприяння інноваціям і задоволення широких громадських інтересів.

Також цей закон шляхом зміни підходів до патентування корисних моделей створює передумови для активізації винахідницької діяльності в Україні.

З рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров’я запропоновано ряд новацій, які дозволять суттєво зменшити кількість «вічнозелених» патентів.