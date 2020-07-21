Рада ухвалила закон щодо реформи патентного законодавства

Рада ухвалила закон щодо реформи патентного законодавства

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)” (№2259).

Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою ухвалення закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.

Цей закон розширює перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона, передбачає можливість подання заявок в електронній формі, надає право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід, а також уточнює порядок надання додаткової охорони прав на винаходи.

Водночас законом розширюється перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі) і передбачається можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»).

На міжнародному рівні мета системи правової охорони винаходів та корисних моделей (патентної системи) визначена Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Так, патентна система призначена для сприяння інноваціям, поширенню і передачі технологій шляхом надання виключного права перешкоджати іншим особам використовувати запатентований винахід без згоди власника патенту, за умови, що власник патенту в повній мірі розкриває суть винаходу для широкої публіки.

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Для досягнення цієї мети патентний закон встановлює суворі вимоги, як процедурного, так і матеріально-правового характеру, що забезпечують патентну охорону. Ці вимоги є основою для функціонування патентної системи, так як вони розроблені для того, щоб гарантувати патентну охорону тільки тих винаходів, які «гідні» такої охорони в контексті сприяння інноваціям і задоволення широких громадських інтересів.

Також цей закон шляхом зміни підходів до патентування корисних моделей створює передумови для активізації винахідницької діяльності в Україні.

З рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров’я запропоновано ряд новацій, які дозволять суттєво зменшити кількість «вічнозелених» патентів.

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