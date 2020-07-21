Законопроєкт про "інвестнянь" пройшов перше читання у Раді

Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №2456 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".

Ухвалення відповідного рішення підтримали 244 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом передбачається закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабінетом міністрів України на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Законопроєкт встановлює, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання), надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за кошти держави.

При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

Законопроєктом також пропонується визначення вимог до інвестиційних проєктів та інвесторів, яким може надаватися державна підтримка, а саме:

розмір інвестицій у проєкт має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро;

проєкт реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (винятки становлять сфера відновлюваних джерел енергії, добувна промисловість, рослинництво та фінансова сфера);

у процесі реалізації проєкту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році;

строк реалізації проєкту не має перевищувати 5 років;

Проєкт закону передбачає запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в рамках здійснення інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями, регламентацію процедури підготовки заявок та прийняття рішення щодо доцільності чи недоцільності укладення спеціального інвестиційного договору та визначення гарантій прав інвесторів, що реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями.