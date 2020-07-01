Зеленський вніс у Раду проєкт закону про "інвестнянь"

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" (так званий закон про "інвестиційних нянь").

Про це 1 липня повідомила у Facebook заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

"Сьогодні Президент України Володимир Зеленський вносить на розгляд до Верховної Ради проєкт Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями". Це так званий закон про "інвестиційних нянь", - зазначила вона.

Ковалів також розвінчала міфи про "інвестнянь" та наголосила, що цей законопроєкт насамперед стосується надання низки стимулюючих інструментів державної підтримки інвестиційним проєктам.

Зокрема, законопроєктом передбачається: закріплення гарантій для інвестора через укладання прямого договору з урядом України на 15 років, призначення інвестиційного менеджера, уповноваженого на супровід інвестора у процесі підготовки та реалізації проєкту; надання податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток, звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні в Україну нового устаткування чи обладнання); спрощене надання у користування земельних ділянок, необхідних для реалізації проєкту; будівництво/реконструкція суміжної інфраструктури за рахунок держави (автомобільні шляхи, електричні та газові, тепло-, водо- мережі, інженерні комунікації тощо).

"Хочу наголосити, що загальний обсяг державної підтримки буде становити до 30% від суми інвестицій у проєкт", - додала Ковалів.

Вона також повідомила, що законопроєкт буде підтримувати проєкти українських та іноземних інвесторів за таких умов: сума інвестицій повинна становити мінімум 30 млн євро; створення щонайменше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній сфері в регіоні; строк реалізації проєкту - 5 років, термін дії спеціального інвестиційного договору з урядом – 15 років.

"Державна підтримка інвестицій – це важливий фактор для інвесторів при обранні ринку для інвестування. Це слугує сигналом для інвесторів, що уряд відповідної країни готовий до довгострокового співробітництва", - зазначила Ковалів.

За її словами, досвід сусідніх країн демонструє, що наявність інструментів державної підтримки є суттєвою конкурентною перевагою в контексті нарощування обсягу стратегічних інвестиційних проєктів. За останні 20 років Україною залучено в середньому в 3 рази менше інвестицій, ніж країнами-сусідами, навела дані Ковалів.

"Даним законопроєктом ми хочемо запевнити інвесторів у політичній готовності України до підтримки інвестиційної діяльності. Цей законопроєкт надважливий та наднеобхідний нашій державі, і я закликаю Верховну Раду підтримати його та проголосувати вже найближчим часом!" - підсумувала чиновниця.

Наразі текст законопроєкту № 3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" у його картці на сайті Верховної Ради відсутній.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня на засіданні Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням Володимира Зеленського, Ковалів представила проєкт закону про підтримку та стимулювання інвестицій.

Президент Зеленський під час Світового економічного форуму в Давосі заявив, що українська влада підготувала програму Investment nanny, щоб стимулювати іноземні компанії вкладати кошти в Україну. Згідно з проєктом, інвестор отримає особистого менеджера, якщо принесе в Україну від 100 млн дол.

Фото: ОП