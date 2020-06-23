Стало відомо, хто є «інвест-нянею» канадської компанії Black Iron в Україні

Заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква став «інвест-нянею» канадської компанії Black Iron, яка реалізує проєкт зі створення нового залізорудного виробництва у Кривому Розі.

Про це йдеться у заяві генерального директора компанії Матт Сімпсон, повідомляє пресслужба компанії.

«Заступник голови Офісу Президента пан Ігор Жовква взяв на себе відповідальність «інвест-няні» Black Iron. Ця формальна роль була створена українським урядом для підтримки іноземних інвесторів, для того, аби особисто забезпечити виконання всіх завдань, що вимагають підтримки з боку уряду України та щоб проєкт Black Iron розглядався як пріоритетний різними урядовими відомствами», - заявив Сімпсон.

Він також додав, що сильна й послідовна підтримка проєкту Black Iron зі сторони Президента України Володимира Зеленського є важливою, адже вона дає компанії та її інвесторам впевненість у тому, що проєкт у Шиманівському родовищі залізних руд вчасно отримає всі необхідні дозволи для використання землі й будівництва.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Globe and Mail наголосив, що економічні відносини між Україною та Канадою розвиваються в реальних кроках, а не на словах. Зокрема, це стосується розв'язання проблем канадської компанії Black Iron, яка хотіла інвестувати в гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі

Раніше, в січні цього року, під час зустрічі з президентом Швейцарії Сімонеттою Зоммаругою в рамках Світового економічного форуму в Давосі Президент Зеленський розповів, які програми для інвесторів готуються в Україні. Зокрема, він повідомив про програму Investment nanny, в рамках якої інвестор отримає особистого менеджера, якщо принесе в Україну від $100 мільйонів.

Особистих менеджерів для великих інвесторів уряд добиратиме за допомогою Державної агенції залучення інвестицій UkraineInvest.