Зеленський підтримує розширення програми “Інвестиційна няня”
Про це він заявив під час зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області, що транслювалася наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.
“Інвестиційна няня" для малого і середнього бізнесу, я думаю, що гарна пропозиція. Мені здається, що, напевно, це має бути програма на рівні областей”, - сказав Зеленський.
На його думку, при голові ОДА може бути створений відповідний інвестиційний комітет чи офіс.
Президент вважає, що це можна зробити за декілька тижнів.
“Такий "головний нянь" - губернатор і буде головним менеджером цієї програми”, - зазначив глава держави.
Президент 5-6 березня перебуває з робочою поїздкою на Полтавщині.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час Світового економічного форуму в Давосі і заявив, що українська влада підготувала програму "Investment nanny", щоб стимулювати іноземні компанії вкладати в Україну. Згідно з проєктом інвестор отримає особистого менеджера, якщо принесе в Україну від $100 мільйонів.