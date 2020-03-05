Зеленський підтримує розширення програми “Інвестиційна няня”

Президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу щодо поширення програми “Інвестиційна няня” на регіони для малого і середнього бізнесу.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області, що транслювалася наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Інвестиційна няня" для малого і середнього бізнесу, я думаю, що гарна пропозиція. Мені здається, що, напевно, це має бути програма на рівні областей”, - сказав Зеленський.

На його думку, при голові ОДА може бути створений відповідний інвестиційний комітет чи офіс.

Президент вважає, що це можна зробити за декілька тижнів.

“Такий "головний нянь" - губернатор і буде головним менеджером цієї програми”, - зазначив глава держави.

Президент 5-6 березня перебуває з робочою поїздкою на Полтавщині.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час Світового економічного форуму в Давосі і заявив, що українська влада підготувала програму "Investment nanny", щоб стимулювати іноземні компанії вкладати в Україну. Згідно з проєктом інвестор отримає особистого менеджера, якщо принесе в Україну від $100 мільйонів.