Борги шахтарям: Зеленський каже, що не може виконувати ролі психолога, колектора та няні

Зеленський заявляє, що в ситуації з виплатою заборгованості шахтарям не може одночасно виконувати роль “колектора” і “няньки” профільного міністерства.

Про це Президент сказав на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наш наступний біль — ситуація з шахтарями та вугільною галуззю. Так ці проблеми існують багато років. Але це - наш спадок і це наша тому відповідальність. Перш за все мова про зарплати шахтарів та збут українського вугілля. Ця проблема була влітку, всі втручалися, це ненормально, але я теж втрутився, проблема виникла знов, я знов втрутився, і цього тижня шахтарям буде погашено 650 млн грн боргів. Але я вам хочу сказати: я дійсно не можу ставати й психологом для людей і кризовим менеджером, для деяких і колектором, який вимагає чесно зароблені гроші, і нянькою профільного міністерства”, - сказав Зеленський.

Щодо закриття неприбуткових шахт, він наголосив, що це можливо за умови навчання, перекваліфікації людей, створення нових робочих місць, забезпечення аналогічної зарплати тощо..

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У своїй промові Зеленський згадав і про 11 млн пенсіонерів. На його думку, план щодо підняття пенсій "може десь і є, але він комунікаційно відсутній, суспільство нічого не чуло про це".

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента ВР розглядає питання про Кабінет міністрів. Депутати 353 голосами вже підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Відставка Прем’єр-міністра означає автоматичну відставку всього складу уряду.