Уряд спрямував 654 мільйони на виплату зарплат шахтарям

Уряд 4 березня 2020 року спрямував 654 млн грн на погашення заборгованості із виплати заробітної плати перед шахтарями дев'яти підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"4 березня 2020 року відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2020 рік зі змінами за бюджетною програмою КПКВК 2401590 "Реструктуризація вугільної галузі" на вугледобувні підприємства спрямовано 654 248,0 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за лютий поточного року буде виплачено 108,4 млн грн, на погашення заборгованості із зарплати за грудень 2019 року спрямували 122,3 млн грн, за січень 2020 року – 423,6 млн грн.

Зазначається, що по підприємствах ці кошти будуть спрямовані на: ДП "Шахта ім. М.С. Сургая" - 53 603,2 тис. грн; ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1" – 43 555,8 тис. грн; ДП "Мирноградвугілля" – 77 683,4 тис. грн; ДП "Селидіввугілля" – 54 581,0 тис. грн; ДП "Торецьквугілля" –55 760,7 тис. грн; ДП "Первомайськвугілля" – 92 748,6 тис. грн; ПАТ "Лисичанськвугілля" – 79 230,0 тис. грн; ДП "Львіввугілля" – 170 600,9 тис. грн; ДП "Волиньвугілля" – 26 484,4 тис. гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого заявив, що всі борги із заробітної плати перед українськими шахтарями мають бути погашені впродовж березня-квітня 2020 року.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 7 лютого заявив, що уряд прийматиме рішення щодо закриття чи підтримки шахт, зважаючи на економічну доцільність. Прем’єр зазначив, що на більшості із 34 шахт, де проведено аудит, ситуація така: шахтарі працюють у важких умовах, із застарілим обладнанням, а собівартість вугілля не витримує конкуренції.