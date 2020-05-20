Законопроєкт щодо інвестняні вже готовий - Президент

Законопроєкт щодо ініціативи "інвестиційна няня" готовий і найближчими днями буде зареєстрований у Верховній Раді.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Інвестиційна няня" - законопроєкт готовий, найближчим днями буде зареєстрований у Верховній Раді України", - сказав Президент.

Він пояснив, що інвестиційні законопроєкти не реєструвалися, поки "Рада не зможе нормально працювати".

Глава держави нагадав, що останнім часом робота парламенту була спрямована на ухвалення законів, необхідних для протидії поширенню й боротьби з коронавірусом.

"Зараз усі інвестиційні закони, які спрямовані на поліпшення інвестклімату в Україні, будуть зареєстровані у ВР, і впевнений, що будуть проголосовані. Вони повністю готові, повністю вичитані, я на них вже дав добро", - підкреслив Президент.

Водночас він зауважив, що в ініціативу "Інвестиційна няня" через коронавірус вносяться зміни. Зокрема, передбачалося, що такі послуги надаватимуть інвесторам, обсяг інвестицій яких становить 100 і більше млн доларів. Однак тепер обсяг необхідних для надання "няні" інвестицій буде зменшено. Крім того, Зеленський підкреслив, що "няня" буде забезпечена як для іноземних, так і для українських бізнесменів.

"Інвестиційна няня" - це спеціальний ВІП-менеджер, який буде долучений до будь-якого інвестора, який інвестує в Україну 30 млн доларів плюс", - уточнив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час Світового економічного форуму в Давосі заявив, що українська влада підготувала програму "Investment nanny", щоб стимулювати іноземні компанії вкладати кошти в Україну. Згідно з проєктом, інвестор отримає особистого менеджера, якщо принесе в Україну від $100 мільйонів.