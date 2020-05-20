Іпотека під 10% буде вже найближчим часом – Президент

Іпотека під 10% буде вже найближчим часом – Президент

Укрінформ
Ставки за іпотечними кредитами знизяться до 10% річних вже найближчим часом.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав 20 травня на пресконференції, присвяченій підсумкам першого року каденції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже рік я борюся, і це вже другий уряд, щоб іпотека у нас була по 10%. Найближчим часом в Україні вперше за багато років у нас буде іпотека для кожного громадянина України під 10%, - сказав Зеленський.

На його переконання, це позитивна новина.

У лютому 2020 року Зеленський заявив, що вважає реальним завданням домогтися зниження ставки за іпотечними кредитами до 10% річних. Він зазначив, що здешевлення іпотеки - це одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні й поверненню тих, хто виїхав із країни.

Зі свого боку, тодішній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у лютому повідомив, що в уряді розробляється програма запуску іпотечного кредитування за відсотками, які були б прийнятними для людей аби взяти житло у кредит.

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Водночас у Нацбанку вважають, що у цьому році зниження ставок по іпотеці впаде нижче 15% річних. На думку регулятора, є три ключові причини, чому банки не хочуть кредитувати іпотеку: мораторій на стягнення майна за валютними кредитами, незахищеність прав кредиторів та непрозорість первинного ринку житла.

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Відповідно до звіту про фінансову стабільність Нацбанку за грудень 2019 року, на той момент іпотечні кредити за партнерськими програмами з забудовниками пропонували лише сім банків за ставками 19-20% річних на термін до 20 років на суму до 2 млн грн. Водночас на ринку були пропозиції за зниженою ставкою за кредитами до п'яти років.

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