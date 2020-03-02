Програма 5-7-9: в Україні видали майже сотню доступних кредитів

У рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" станом на 2 березня було видано 97 кредитів на загальну суму 66,11 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Минув перший місяць роботи державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Станом на 2 березня завдяки програмі було видано 97 кредитів на загальну суму 66,11 мільйона гривень. Десятки підприємців здобули змогу розвинути вже наявний у них бізнес", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що програма виявилася дуже затребуваною. Так, лише протягом останнього тижня лютого кількість заявок на участь у програмі зросла на 145%: з 6190 (на 20.02.2020) до 15190 (на 26.02.2020).

Популярності програми сприяла її презентація в регіонах - Харкові, Запоріжжі, Тернополі, Вінниці та Одесі.

За перший місяць Фонд розвитку підприємництва, який реалізує програму, уклав договори про співробітництво з державними банками "Укрексімбанк", "Приватбанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк", а також з комерційними "ПУМБ" та "Львів".

Окрім того, як уповноважені банки відібрано "Альфа-банк", "Кредобанк" і "ОТП Банк", співпрацю з якими підтримала Рада Фонду. Договори з цими банками укладуть найближчим часом.

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Вже укладено перші договори про часткові кредитні гарантії - з "Укргазбанком" та "Приватбанком".

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Кредити під 9 відсотків видаватимуть підприємствам з річним доходом до 50 мільйонів гривень, позику під 7% річних зможуть отримати підприємства з доходом до 25 млн грн, а якщо вони при цьому створять два робочих місця, ставку знизять до 5%. Кожен підприємець зможе взяти до 1,5 млн грн на 5 років.