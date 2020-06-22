Через паводки на Прикарпатті та Буковині - помаранчевий рівень небезпеки

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«В епіцентрі негоди опинилися 31 житловий будинок та 37 господарств. Задіяно 123 поліцейських та 120 рятувальників, а також 62 одиниці службової техніки. Поліцейські та рятувальники заходять до кожного будинку та перевіряють, чи не залишилися там у небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності. Організовано цілодобову роботу штабу. Поліцейські охороняють помешкання громадян, аби уникнути мародерства. За моїм дорученням на місце негоди вилетів гвинтокрил Н225 ДСНС України, який доставить їжу та додаткові сили», - зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Через різке погіршення погоди та паводки на Прикарпатті та Буковині введено надзвичайні заходи безпеки / Фото: МВС

Він додав, що поліцейські та рятувальники проводять роз’яснювальну роботу серед населення області, організовано об’їзні шляхи аварійних учасників дорожнього руху.

«Ситуація змінюється щохвилини, поліцейські та рятувальники працюватимуть і вночі, аби не залишити людей сам на сам із негодою. Організовуємо місця для ночівлі та харчування. Станом на зараз – ситуація контрольована. Завтра зранку до регіону прибудуть додаткові сили поліції, рятувальників і гвардійців. Прошу зберігати спокій. МВС, Національна поліція та ДСНС інформуватимуть про ліквідацію наслідків негоди», - сказав Аваков.

Зазначається, що в Чернівецькій області через сильні дощі піднявся рівень води в річках Прут, Черемош та Брусниці. Також розмиті автодороги та підтоплені мости у 7 населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. У селі Банилів Вижницького району частково зруйнована дамба.

Річка Білий Черемош під час повені / Фото: Юрій Рильчук. Укрінформ

Місцевих жителів правоохоронці попереджають про можливе відселення з небезпечної зони. До ліквідації наслідків негоди залучено 10 одиниць техніки та 55 співробітників ДСНС, а також 12 поліцейських.