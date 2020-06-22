Річка Черемош прорвала дамбу - може затопити два села на Буковині

У Чернівецькій області, поблизу села Банилів Вижницького району, річка Черемош прорвала дамбу. Вода може затопити два населених пункти.

Про це у Facebook повідомляє Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет.

"Станом на 17:00 год. 22 червня 2020 року в межах сіл Банилів, Слобода-Банилів Вижницького району, на пошкодженій ділянці дамби № 5, стався прорив дамби паводковими водами річки Черемош, очікується затоплення населених пунктів Банилів та Слобода Банилів", - йдеться у повідомленні.

На місце виїхали рятувальники та інші відповідні служби.

Як зазначили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, правоохоронці перенаправляють автотранспорт від небезпечних ділянок дороги та інформують населення про можливе проведення евакуації.