"Розстріляне відродження": СБУ оприлюднила документи КДБ про долі репресованих

Служба безпеки України оприлюднила документи з архівів КДБ, в яких міститься інформація про долі представників "Розстріляного відродження", репресованих у 1937-1938 роках.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

"Жертвами терору 1937-38 років стали понад 260 тисяч українців. Більшість із них були розстріляні. А їхнім родинам повідомляли про смерті від інфарктів і серцевих нападів. Була навіть окрема директива – з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно, у межах 10 років після арешту. Сьогодні документи з архівів КДБ доступні онлайн. Колекція про долі "Розстріляного відродження" показує, як приховувалася правда", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документи публікуються з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Як повідомлялося, у неділю, 17 травня, в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій.

День пам’яті жертв політичних репресій відзначається згідно з указом Президента від 21 травня 2007 року щороку в третю неділю травня з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

"Розстріляне відродження" - це духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 1920-х років в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру і яке було знищене сталінським режимом. До покоління "Розстріляного відродження", зокрема, належать: фундатор нового українського театру Лесь Курбас; один із найталановитіших українських прозаїків Валер’ян Підмогильний; Микола Куліш – драматург, громадський і освітянський діяч, редактор; Микола Зеров – лідер "неокласиків", надзвичайно тонкий науковець, поет, перекладач західноєвропейської та античної літератури; Матвій Яворський – історик, політичний діяч, академік ВУАН; Володимир Чехівський – український політик, громадський діяч, прем’єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ та багато інших. Усі були молоді, в розквіті сил, переважно віком 36-50 років.