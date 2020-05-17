Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
«Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі», – заявив Зеленський.
Зазначається, що глава держави поклав квіти до братської могили, а також встановив лампаду й ушанував пам'ять жертв тоталітаризму біля центрального монумента меморіалу «Биківнянські могили». Крім того, Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака польських поховань.
Він наголосив, що сучасні та наступні покоління повинні зробити все задля неповторення подібних злочинів. «У незалежній демократичній Україні життя та здоров’я громадян завжди буде моїм безумовним пріоритетом», – зауважив Президент України.
У пам’ятних заходах також взяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Як повідомлялося, у неділю, 17 травня, в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій.
День пам’яті жертв політичних репресій відзначається згідно з указом Президента від 21 травня 2007 року щороку в третю неділю травня з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.