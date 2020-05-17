Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» та взяв участь у заходах до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі», – заявив Зеленський.

Зазначається, що глава держави поклав квіти до братської могили, а також встановив лампаду й ушанував пам'ять жертв тоталітаризму біля центрального монумента меморіалу «Биківнянські могили». Крім того, Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака польських поховань.