КремлеЗМІ намагаються поєднати фейки про Євромайдан і коронавірус — EuvsDisinfo

Російські дезінформатори активно використовують занепокоєння у світі навколо спалаху коронавірусу.

Про це, зокрема, свідчать події в українському селищі Нові Санжари, які ще й збіглись у часі з річницею розстрілів на Майдані, пише видання EUvsDisinfo, що виходить під егідою Європейської служби зовнішніх справ і спеціалізується на викритті фейкових новин та дезінформації.

"Протести у зв’язку із коронавірусом в Україні стали для кремлівських медіа можливістю здійняти нову інформаційну хвилю на тлі постійних спроб дискредитувати протести на Євромайдані, які відбулися шість років тому. Вони намагаються поєднати коронавірус і Євромайдан у свідомості людей. За їхньою інтерпретацією, пов’язані із коронавірусом протести є символом Євромайдану, тож, за твердженням прокремлівських медіа, українці ненавидять і готові вбивати одне до одного, внаслідок чого Україна є небезпечною для Європи", - йдеться у статті.

Водночас, автори нагадують, що акції протесту в Україні розпочалися після оприлюднення нібито листа від Міністерства охорони здоров’я, в якому наводилися фальшиві дані про виявлені п’яти випадків коронавірусу в країні. Проте Служба безпеки України з’ясувала, що лист підробний і надійшов з-за меж країни, проте своє він усе ж зробив: обмануті люди вийшли на вулиці, протестуючи проти сусідства з евакуйованими з китайського міста Ухань.

Видання наголошує, що російські пропагандисти роками приписували Україні образ "нацистської" та "русофобської" держави і тепер скоординовано здійняли нову інформаційну хвилю, стверджуючи, що нібито "ненависть" українців до росіян переросла у ворожнечу проти власних людей, що є проявом "нацистського принципу, що хворі мають знищуватися".

Автори зауважують, що такі пропагандистські наративи не лише спрямовані на підрив демократії в Україні та її європейських прагнень, а й використовуються для нав’язування думки, що події на Донбасі є "громадянською війною".

"Оскільки підтримувані Росією збройні формування продовжують порушувати Мінські угоди, прокремлівські медіа пропонують фальшивий еквівалент: якщо українці жбурляють каміння одне в одного у невеликому селищі з остраху перед коронавірусом, хто скаже, що вони не стріляють одне в одного на Донбасі?" - зазначають автори публікації.

Водночас, зазначає EUvsDisinfo, це не єдиний приклад діяльності російських дезінформаторів. Зокрема, минулого тижня в США влада заявила про виявлені тисячі акаунтів у соцмережах, які пов’язані з Росією і були відкриті саме для поширення дезінформації про коронавірус, підриву глобальних зусиль у боротьбі з епідемією та звинувачення уряду США у поширенні інфекції.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на двотижневу обсервацію у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями, під час яких постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний.