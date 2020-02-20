Пропагандисти Кремля знову "атакували" справу MH17 – EUvsDisinfo

Протягом поточного тижня кремлівські дезінформатори вели відчайдушну інформаційну атаку на справу літака рейсу MH17, збитого російською ракетою у 2014 році, намагаючись «підготуватися» до початку міжнародного суду в Гаазі.

Про це йдеться в огляді, оприлюдненому в четвер європейським виданням EUvsDisinfo, що виходить під егідою Європейської служби зовнішніх дій, передає кореспондент Укрінформу.

Це видання концентрує увагу на розкритті дезінформації, спрямованої проти громадян Євросоюзу.

«За кілька тижнів, 9 березня, у судовому комплексі Гааги розпочнеться кримінальний процес над чотирма підозрюваними у збитті літака компанії «Малайзійські авіалінії» рейсу MH17. З наближенням дати початку суду прокремлівська машина дезінформації відчайдушно намагається дискредитувати результати роботи Спільної у команди з розслідування (JIT), яка дозволила підійти до цього суду», - йдеться у публікації.

Зокрема, зазначається, що прокремлівські видання оприлюднювали «сенсаційні новини» на основі «нових витоків документів», які буцімто мали довести, що в районі катастрофи літака не було зенітно-ракетної системи «Бук». Речники Кремля поквапилися на підставі цього звинуватили міжнародних слідчих у змові проти Росії (шаблонне звинувачення, яке лунало протягом всієї кремлівської кампанії дезінформації навколо справи MH17).

Разом із цим «сенсаційні знахідки» були майже негайно спростовані незалежними російськими журналістами видання «Инсайдер». Вони вказали, що документи, на які посилаються кремлівські пропагандисти, жодним чином не суперечать висновкам JIT. «Вишенькою на торті», зазначає EUvsDisinfo, стало повідомлення про те, що засновником незрозумілого видання, яке було першоджерелом звинувачень на адресу JIT, виявився колишній працівник флагману кремлівської дезінформації Russia Today.

«Це несамовите бажання зачепитися за дезінформаційну «соломинку» говорить про те, що прокремлівські ЗМІ почали «готуватися» до судового процесу єдиним відомим для них способом, - спотворюючи та викривляючи факти. Вони робили це роками: база даних EUvsDisinfo містить майже 200 випадків дезінформації щодо збиття МН17 та розслідування навколо нього. Цього тижня ми додали до цієї бази ще кілька тверджень кремлівських видань про те, ніби суд навколо MH17 буде показовим, ніби Нідерланди саботують суд, і ніби спецслужби України якимось чином були причетні до катастрофи», - йдеться у європейському виданні.

«Ймовірно, протягом наступних тижнів ми побачимо зростання обсягів та посилення зухвалості прокремлівської дезінформації щодо справи МН17 та майбутнього суду. Але жоден потік дезінформації не може спростувати факт, що Нідерланди й Австралія визнали Росію відповідальною за застосування ракетної системи «Бук», яка була використана для збиття літака «Малайзійських авіаліній» та забрала майже 300 людських життів», - додали автори публікації.

Іншою головною темою російської дезінформації, за аналізом EUvsDisinfo, стала історія Другої світової війни. З 12 випадків дезінформації, що були виявлені на поточному тижні, шість стосуються саме цієї теми. При цьому в центрі інформаційної атаки кремлівських пропагандистів залишалася Польща.