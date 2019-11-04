Російський "1 канал" ловили на брехні не менше 500 разів - EUvsDisinfo

Російський телевізійний "1 канал" традиційно є одним з головних постачальників кремлівської дезінформації.

Протягом останніх кількох років цей пропагандистський ресурс не менше 500 разів був викритий у брехні, яка була спрямована на розпалювання ненависті та дезорієнтацію аудиторії.

Про це у понеділок пише європейське видання EUvsDisinfo, яке виходить під егідою Європейської служби зовнішніх дій та спеціалізується на викритті дезінформації та захисті від неї громадян ЄС.

«Хоча «Первый» є одним з медіа, які знаходяться під прямим контролем Кремля, цей телевізійний канал, за інформацією російської газети «Ведомости», має серйозні фінансові проблеми, що можуть бути пов’язані із суттєвим падінням рейтингу. Останні опитування свідчать, що довіра російської аудиторії до каналу впала з 53 відсотків у травні 2015 року до 33 відсотків у серпні 2019 року. Ймовірно, аудиторія каналу відчуває певну втому від дезінформації, яку він поширює, і для такої втоми є своя причина», - зазначає видання.

Видання нагадує про найбільш кричущі випадки дезінформації та брехні, які поширені російським «1 каналом».

Саме його авторству належить класичний приклад дезінформації про конфлікт в Україні, коли у 2014 році канал поширив інформацію про випадок з «розп’ятим хлопчиком», якого ніколи не було насправді.

Ще одна відома витівка каналу – фейкова історія про викрадену та зґвалтовану дівчинку «Лізу» у Німеччині у 2016 році.

Менше року тому «1 канал» був вимушений в черговий раз визнати, що він використав актора, який мав бути «українцем» під час фейкового інтерв’ю.

Цей ресурс брав активну участь у поширенні дезінформації про збиття малайзійського рейсу МН17, саме його авторству належить суто антисемітська конспірологічна теорія про «світову змову Ротшильда».

Інколи це «джерело» опинялося у кумедній ситуації – саме російський «Первый» у лютому 2018 року видав за бойову сцену у Сирії комп’ютерну графіку гри “Arma 3”.

У базі даних видання «EUvsDisinfo» накопичені більше 500 випадків такої дезінформації.

Знайомство з цією базою, яка знаходиться у відкритому доступі, підштовхує до висновку: більше половини власних інформаційних атак «1 канал», який є головним пропагандистським рупором Кремля, спрямовував проти України.