Із початку року "завернули" понад мільйон примірників книжкової пропаганди з РФ

Держкомітет телебачення і радіомовлення надав 212 відмов у видачі дозволів на ввезення з території РФ видань антиукраїнського змісту. Це понад 1 мільйон примірників книжок.

Про це повідомив під час дискусії “Мистецтво (по)за політикою: Коли держава має право на цензуру?” перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак, якого цитує пресслужба комітету.

Червак зауважив, що з 2017 року Держкомтелерадіо здійснює заходи щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту та виявлення і припинення незаконної реалізації книжкової продукції, завезеної з території держави-агресора без дозвільних документів. Починаючи з 20 травня 2017 року, дати набуття чинності відповідної постанови Кабінету Міністрів України, комітет надав 3792 відмови у видачі дозволів.

“Зокрема, станом на 29 жовтня, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до поширення на території України, надано 212 відмов у видачі дозволів на ввезення понад 1 мільйона примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийнято рішення про анулювання одного виданого раніше дозволу”, - сказав Червак.

Водночас він додав, що надано 27100 дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена чи ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

А також зазначив, що 3580 відмов надано через подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів або виявлення у документах недостовірних відомостей.

Фото: facebook.com/georgiy.kasianov