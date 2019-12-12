Списки на обмін обговорять у Мінську 18 грудня — Президент

Списки на обмін обговорять у Мінську 18 грудня — Президент

Укрінформ
Списки на обмін утримуваних осіб у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" будуть обговорюватися на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 18 грудня.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже хотів, щоб ми роз’яснили у форматі "Норманді", що таке обмін "всіх на всіх", тому що ми дуже боїмося залишити там наших людей – не тільки на тимчасово окупованих територіях і в Криму, а й на території РФ. Тобто, зараз це перший етап до Нового року – ми віримо в це – обмін всіх встановлених на всіх встановлених. 18 грудня буде зустріч Тристоронньої групи у Мінську і будуть обговорюватися ці списки", - сказав Зеленський.

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Він додав, що другим кроком буде допуск представників Червоного Хреста на окуповані території Донбасу, щоб дійсно підтвердити списки на обмін, які в нас є, але вони не узгоджені зі стороною бойовиків.

Президент також поінформував, що як третій крок було проговорено з президентом РФ необхідність вирішити питання щодо громадян України, які знаходяться на території Росії і на території Криму.

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"Це буде інший трек. Я думаю, що ми будемо його проговорювати після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених", - спрогнозував Зеленський.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулась зустріч у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілись лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

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