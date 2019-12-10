Польські ЗМІ називають позитивом заяву про обмін "всіх на всіх”

Рішення, які були прийняті у Парижі лідерами країн, які входять до Нормандського формату, не є переломними, але вони викликають стриманий оптимізм.

Про це пишуть у вівторок польські ЗМІ, аналізуючи результати зустрічі президентів України, Франції, Росії та канцлера ФРН в Єлисейському палаці.

Інтернет-портал Onet.pl зазначає, що зустріч чотирьох лідерів, щоправда, не завершила війни в Донбасі, але на це ніхто і не сподівався. Однак, залишається питання: чи повне припинення вогню вкотре не залишиться пустою декларацією? Як наголошується, припинення вогню вже було одним з пунктів перших Мінських домовленостей в 2014 році, а потім і других в 2015 році, але це все, загалом, так і залишилося на папері.

Безперечно позитивним результатом зустрічі видання називає декларацію обміну в’язнями за формулою “всі на всіх”. І хоча ця декларація виглядає дуже оптимістично, проблемою може бути створення списку “всіх”, яких Україна вважає політв’язнями. Зокрема, йдеться про визначення статусу кримських татар, яких найбільше серед арештованих в Росії та окупованому Криму. Київ вважає їх громадянами України, а Кремль ідентифікує їх як громадян РФ.

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Польське видання підкреслює, що Президентові України Володимиру Зеленському вдалося не перетнути “червоні лінії”, які накреслили йому ті, хто побоювався, що він поступиться під тиском президента РФ Володимира Путіна. Як наголошується, побоювання тих, хто зібрався у Києві під Офісом Президента, здається були безпідставними, адже Зеленський прекрасно розумів, шо можливе завершення війни на умовах Москви може спричинити різкі протести в Україні.

У свою чергу видання Gazeta Wyborcza головними рішеннями саміту у Парижі назвало обмін всіх в’язнів, припинення вогню до кінця року, а також організацію чергової зустрічі у Нормандському форматі через чотири місяці.

Часопис звернув увагу, що саміт мав тривати три години, а замість того затягнувся ще на кілька годин. Зустріч, яка у цьому форматі була першою за три роки і першою за участю Зеленського, газета назвала “напруженою”, результатом якої було спільне невелике за змістом комюніке.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт “нормандської четвірки”. У ньому взяли участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини - Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.