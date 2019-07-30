Зеленський доручив запустити проєкт "єМалятко" до кінця року

Президент України Володимир Зеленський доручив запровадити проєкт "єМалятко" до 1 січня 2020 року.

Про це він сказав під час наради з питань реалізації унікальних для світової практики комплексних електронних послуг, пов’язаних із народженням дитини та оформленням відповідних документів, повідомляє сайт Президента України.

"Я з самого початку казав, що йду на посаду Президента, щоб спростити життя нашим громадянам. Цифровізація державних послуг, або "Держава у смартфоні" є пріоритетом нашої команди. Особливо це стосується суспільно важливих та масових послуг, коли батьки змушені проходити бюрократичне пекло з немовлям на руках. Я доручаю реалізувати проєкт "єМалятко" до 1 січня 2020 року і готовий прибрати всі бар’єри, які виникатимуть", – підкреслив Зеленський.

Водночас радник Президента України Михайло Федоров зазначив, що проєкт "єМалятко" – унікальний не лише в Україні, а й у світі. Наприклад, у Сербії та Канаді реалізовано проект "5 в 1", у Новій Зеландії та Австралії – "3 в 1". "Наш проект передбачає можливість отримати 10 послуг за однією заявою. Проєкт є дуже складним та комплексним, і ми з самого початку хочемо задати високі стандарти управління ним", – додав він.

За його словами, профільні центральні органи виконавчої влади до 7 серпня мають підготувати галузеві плани й визначити керівників підпроєктів. А вже 9 серпня відбудеться обговорення спільного плану реалізації проєкту.

"Цим проєктом ми хочемо започаткувати створення електронних послуг нового покоління. Проєкт та послуги "єМалятко" будуть представлені у вигляді життєвих ситуації й супроводжуватимуть батьків інформаційно та інтерактивно з початку вагітності й до народження дитини та отримання всіх документів", – зазначила Людмила Рабчинська, представниця Офісу реформ адміністративних послуг.

Реалізація ініціатив відбуватиметься за підтримки міжнародних проєктів, зокрема, програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проєкту EGOV4Ukraine (ЄС, Естонія), Офісу реформ адміністративних послуг (Канада, проект EDGE) та проєкту EU4PAR (ЄС).

Як зазначається на сайті Президента, у рамках проекту "єМалятко" за однією заявою можна буде отримати такі 10 послуг: державна реєстрація народження дитини; реєстрації місця проживання народженої дитини; призначення допомоги при народженні дитини; реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я; реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї; визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою; визначення належності дитини до громадянства України; присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Фото: president.gov.ua