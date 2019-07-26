Двоє депутатів “забули” в деклараціях про майно майже на 200 мільйонів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у деклараціях двох народних депутатів недостовірних відомостей на загальну суму понад 196 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"НАЗК під час повної перевірки декларацій виявило ознаки кримінальних правопорушень - декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів", - йдеться у повідомленні.

Так, недостовірно вказали дані в деклараціях депутати Вікторія Войціцька та Володимир Зубик, колишні перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області Юрій Кульчицький та голова Дергачівської райдержадміністрації Харківської області Олександр Політуха.

"Встановлено, що Вікторія Войціцька, подаючи декларацію за 2017 рік, не задекларувала власний автомобіль та земельну ділянку чоловіка, а також недостовірно вказала суму отриманих ним дивідендів та коштів на його банківських рахунках", - зазначили в НАЗК.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2017 рік становить понад 45,5 млн грн.

"Володимир Зубик, подаючи декларацію за 2017 рік, не задекларував отриманий ним дохід у вигляді страхових виплат та зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід у вигляді інвестиційного прибутку від продажу цінних паперів та надання майна в оренду", - повідомили у Нацагентстві.

Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік становить понад 150,5 млн грн.

Про виявлені правопорушення депутатів Національне агентство повідомило НАБУ, направивши обґрунтовані висновки.

Крім того, Національну поліцію було повідомлено про декларування недостовірної інформації чиновниками Кульчицьким та Політухою.

"За результатами перевірки декларації Юрія Кульчицького за 2015 рік було встановлено, що посадовець не відобразив відомості стосовно наявності у нього низки корпоративних прав та акцій, а також зазначив недостовірні відомості про отриману ним заробітну плату та пенсію дружини", - відзначили у НАЗК.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей за результатами перевірки декларації становить понад 1,1 млн грн.

В свою чергу Політуха у декларації за 2015 рік (виправленій) не зазначив відомості про свої фінансові зобов’язання перед колишньою дружиною.

Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить понад 2,5 млн грн.