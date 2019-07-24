"Голос" пропонує змінити систему перевірки е-декларацій

Команда політичної партії "Голос" підтримує ідею перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції та вважає ключовим при цьому запровадження автоматичної системи перевірки декларацій.

Про це сказала кандидат у народні депутати від партії "Голос" Олександра Устінова 24 липня під час конференції «Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми підтримуємо перезавантаження НАЗК - це має бути одноосібний орган. І дуже важливим є запуск автоматичної системи перевірки декларацій. Саме через те, що в нас останні роки це відбувалося в ручному режимі (ми розуміємо, чому), то це була не реальна перевірка декларацій, як це мало бути, а гоніння за тими, хто перейшов дорогу", - зазначила Устінова.

Вона уточнила, що вибір керівника Національного агентства з питань запобігання корупції має відбуватися за системою обрання суддів до Вищого антикорупційного суду.