Зареєструвати торговельну марку чи патент в Україні стало дорожче

В Україні збільшили вартість реєстрації об'єктів інтелектуальної власності — патентів, торговельних марок та авторських прав.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів України.

Віднині реєстрація торгової марки (знака) коштує 4000 грн замість 1000 грн. Ще 4000 грн коштуватиме кожен додатковий клас. А за використання слова «Україна» в ТМ доведеться заплатити 24 000 грн.

Водночас, для тих, хто подаватиме заяву в електронному вигляді, передбачена 20% знижка.

Читайте також: Apple отримала патент на розробку гнучкого екрану для iPhone

Також подорожчало володіння патентами. Якщо раніше збір за підтримання дійсності патенту починався від 300 грн і закінчувався на 3800 після п'ятнадцятого року, то тепер сума починається від 600 і доходить до 30400 грн на двадцять п'ятому році володіння патентом. Як і раніше, винахідники можуть платити лише малу частку — 10% для авторів винаходу або 20% для творців корисної моделі або промислового зразка.

Нові ставки наберуть чинності за місяць після публікації постанови.