На Львівщині посадовця Служби автодоріг підозрюють у нецільовому використанні понад ₴94 мільйонів

Як передає Укрінформ, про це САП повідомила у Фейсбуці.

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг у Львівській області. Його викрито на нецільовому використанні понад 94 млн грн бюджетних коштів під час влаштування майданчика відстою великовантажних та великогабаритних транспортних засобів", — ідеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що "посадовець забезпечив документальне оформлення фактично виконаних підрядною організацією робіт з капітального ремонту як робіт з експлуатаційного утримання. Оплачувались ці роботи за рахунок бюджетних коштів, виділених на поточні видатки".

Встановлені два епізоди витрачання коштів на цілі, що не відповідають бюджетним асигнуванням (плану використання бюджетних коштів).

Дії посадовця кваліфікували за ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України.

За інформацією Національної поліції України, топпосадовця Служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини викрили у нецільовому використанні 94 млн грн бюджетних коштів.

Правоохоронці встановили, що "був укладений договір на облаштування придорожньої бази, майданчика для зберігання протиожеледних матеріалів та під’їзних доріг і трасі державного значення М-10 Львів – Краковець. На виконання домовленостей підрядній організації з бюджету були перераховані кошти в повному обсязі — 94 млн грн".

"Фактично виконані роботи належать до будівництва нових об’єктів і повинні фінансуватися за окремими бюджетними програмами. Натомість для зведення стоянки використали кошти, передбачені для поточного експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення. При цьому фінансування капітального будівництва за відповідною програмою не передбачалося взагалі й посадовець достовірно знав про відсутність бюджетних асигнувань на такі капітальні витрати", — стверджують у поліції.

"Крім того, проєкт передбачав облаштування асфальтобетонного покриття на площі понад 16 000 квадратних метрів. Однак, як з’ясувалося, не було жодної необхідності виконувати асфальтобетонне покриття такого обсягу, хоча це суттєво збільшило витрати бюджетних коштів", — заявили в поліції.

На підставі зібраних доказів начальнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури на Львівщині оголосили підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як поінформували у Центрі протидії корупції, йдеться про начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олега Березу.

Береза очолив Службу автодоріг Львівщини у грудні 2019 року. Крім того, він був депутатом Львівської міської ради.

Як повідомляв Укрінформ, у січні правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, унаслідок дій якого державі були завдані збитки у 2,5 млн грн на будівництві мосту.