Експосадовицю Пенсійного фонду, яка працює на окупантів, засудили до 12 років позбавлення волі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«За публічного обвинувачення Олешківської окружної прокуратури до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено місцеву жительку за колабораціонізм та пособництво державі-агресору», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, колишня начальниця відділу Пенсійного фонду України у листопаді 2022 року добровільно перейшла на бік ворога. Обійнявши посаду «заступника голови ВГА Олешківського муніципального округу», вона стала ключовою фігурою окупаційного режиму в регіоні.

Засуджена погрожувала опікунам вилученням дітей у разі відмови надавати персональні дані. Вона особисто брала участь у вилученні дітей із сімей та під виглядом «оздоровлення» схиляла батьків до їх вивезення на територію РФ. Крім того, жінка примушувала жителів громади отримувати російські паспорти.

Також жінка побудувала стрімку «політичну кар’єру» в окупації: вступила до партії «єдина росія», отримала статус «депутата» та очолила незаконну «раду депутатів Олешківського округу».

Вирок ухвалено заочно, покарання вона відбуватиме з моменту затримання.

Як інформував Офіс генерального прокурора, 3 січня 2024 року було повідомлено про підозру Іванніковій Ларисі Валеріївні, 1974 року народження, мешканці міста Олешки Херсонської області.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині заочно оголосили підозру жителю АР Крим, який на момент анексії півострова був діючим суддею, а згодом працевлаштувався на посаду «судді» до незаконно створеного «Херсонського обласного суду».