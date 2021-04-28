Ще кілька регіонів днями можуть послабити карантин – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що ще кілька регіонів найближчим часом можуть послабити карантин.

Про це він сказав на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За минулий тиждень одразу три області залишили червону зону карантину: Чернівецька, Львівська та Одеська. Фактично по всіх областях ми бачимо зниження кількості нових випадків та госпіталізацій. Ще декілька регіонів найближчими тижнями або навіть днями зможуть послабити карантинні обмеження», - сказав Шмигаль.

За його словами, нині у місцевої влади залишаються інструменти, аби швидко реагувати та посилювати певні карантинні обмеження в разі різкого збільшення кількості нових випадків.

«Саме такі принципи адаптивного карантину довели свою ефективність, і цей механізм буде збережено й надалі», - сказав прем'єр.

Читайте також: В Ужгороді поновив роботу громадський транспорт

Водночас він закликав не забувати, що травневі свята можуть призвести до збільшення кількості випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. І оскільки уряд обіцяв не посилювати карантин на вихідні, то кожен має бути свідомим та відповідальним, аби ситуація не погіршилася загалом, та не забувати про соціальну дистанцію та масковий режим.

Читайте також: Столичні школи поновлюють навчання офлайн з 5 травня

Шмигаль закликав дослуховуватися як до Міністерства охорони здоров’я, так і до лідерів церков та релігійних організацій, які закликають дотримуватись протиепідемічних норм та святкувати Великдень вдома.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 травня Київ послаблює карантинні обмеження: відкриються ресторани і ТРЦ, а транспорт повернеться до звичного графіку. Локдаун у столиці був із 5 квітня.

Фото: КМУ