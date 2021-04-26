Львів послабив карантин - запрацювали ТРЦ, кінотеатри та кафе

У Львові ухвалили рішення про відновлення роботи всіх закладів харчування, торгових центрів, музеїв, театрів і кінотеатрів у зв’язку із переходом 26 квітня Львівської області із червоної в жовту зону епідемнебезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Відсьогодні фактично можуть розпочати роботу заклади громадського харчування і магазини всіх профілів. Стосовно закладів культури – їх робота також є можливою, але, звичайно, є достатньо жорсткі протоколи. Якщо говорити про театри чи кінотеатри, то заповненість має бути тільки 50%. Книгарні та музеї працюватимуть, я думаю, там все буде гаразд», - сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Крім того, мер Львова зазначив, що попередньо прийняли рішення, що діти повертаються на очне навчання з 5 травня. «По школах заздалегідь було прийняте рішення – 90 шкіл міста із 127 із середи ідуть на тижневі канікули. Приватні школи працюють за своїм окремим протоколом», - сказав при цьому Садовий.

Відновлюють пільгове перевезення пасажирів у громадському транспорті. Однак пільга діятиме з 11.00 години і до 16.00.

«Від завтра ми даємо можливість відновити пільгове перевезення. Але, акцентую, з 11.00 год і до 16.00 год. Адже «жовта» зона дозволяє перевозити лише сидячих пасажирів, а нам важливо, щоб люди могли зранку заїхати на роботу і ввечері повернутися додому», - наголосив мер.

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Позашкільні заклади розпочнуть роботу з 5 травня, а спортивні зали можуть працювати вже з 26 квітня.

Садовий додав, що працюватимуть музеї на відкритому повітрі, зокрема Шевченківський гай, однак там не проводитимуть масових заходів.

Водночас у місті продовжено дію карантину до 30 червня. Заборонено роботу нічних клубів. Рекомендовано не проводити масові події.

Як повідомляв Укрінформ, Львів перебував у червоній карантинній зоні з 25 березня. Натомість жорсткий карантин запровадили з 19 березня.

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Станом на ранок 26 квітня на Львівщині підтверджено 127 448 випадків інфікування коронавірусом, з них 3171 – летальні. За минулу добу лабораторні центри в області провели 1082 ПЛР-тести. З них 311 – позитивні.

В Україні з початку пандемії захворіли 2 030 333 особи, одужали – 1 579 438 осіб, летальних випадків – 42 518.