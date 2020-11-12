Мер Черкас вважає карантин вихідного дня «великою помилкою»

Мер Черкас вважає карантин вихідного дня «великою помилкою»

Укрінформ
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вважає карантин вихідного дня, що впроваджує уряд, великою помилкою.

Його думка викладена на сайті Черкаської міськради, повідомляє Укрінформ.

"Запровадження карантину вихідного дня – це велика помилка», - зазначає Бондаренко.

Він наголосив, що готовий підтримувати будь-які рішення уряду, але лише у випадку, коли місто отримуватиме підтримку від держави. Ситуація, коли на 35% піднімається ціна на газ, зупиняється нормальна робота малого і середнього бізнесу, призведе до мільйонних втрат міського бюджету і місто може просто зупинитися, вважає мер.

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"Хочу нагадати, що коли навесні розпочався карантин, з міського бюджету ми виділили 104 млн грн на боротьбу з COVID. Наші медзаклади закупили усе, що було необхідно, натомість від держави Черкаси не отримали тоді жодної фінансової підтримки. Лише нещодавно держава спрямувала Черкасам 1 млн 700 тис грн на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19", - додав Бондаренко.

Крім того, на його думку, карантин вихідного дня недоречний для таких невеликих міст, як Черкаси. Адже тут у вихідні люди здебільшого відпочивають на свіжому повітрі, в парках, за містом.

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"Крім того, на мою думку, у великих супермаркетах існує набагато більший ризик заразитися, ніж у маленьких магазинчиках, які дотримуються необхідних санітарних норм. Тому такі міри не дадуть бажаного ефекту у боротьбі з хворобою, натомість можуть просто знищити дрібний бізнес", - переконаний черкаський голова.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і введення на території всієї країни обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду на три тижні, починаючи з 14-15 листопада, вводиться карантин вихідного дня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що карантин вихідного дня має призупинити рівень зростання захворюваності на COVID-19 та запобігти колапсу в медичній системі. За його словами, з точку зору епідеміології, найкращим варіантом для запобігання розповсюдження хвороби було б введення тритижневого локдауну. Втім, це неможливо, з огляду на прогнозовані економічні втрати.

Станом на 11 листопада в Україні лабораторно підтверджено 11 057 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом з початку пандемії - 500 865.

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