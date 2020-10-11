Суд не задовольнив позов мера Черкас до Зеленського

Суд не задовольнив позов мера Черкас до Зеленського

Укрінформ
Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити позов міського голови Черкас Анатолія Бондаренка до Президента Володимира Зеленського про захист честі, гідності і ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рішення суду.

"Суд... доходить висновку про необґрунтованість позову", - йдеться в ухвалі.

У суді зазначили, що апеляційна скарга на рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Як повідомлялося, Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко у травні подав до суду позов до Президента Володимира Зеленського про захист честі та гідності. Моральну шкоду позивач оцінив у сумі однієї гривні, обґрунтовуючи її "душевними стражданнями".

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Під час пресконференції 20 травня Зеленський говорив про "некоректну поведінку" Бондаренка у зв'язку з достроковим пом'якшенням карантину в Черкасах попри рішення вищих державних органів. При цьому він назвав черкаського мера "бандитом", який "має 19 кримінальних проваджень" і з яким він "за стіл не сяде".

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