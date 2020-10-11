Суд не задовольнив позов мера Черкас до Зеленського

Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити позов міського голови Черкас Анатолія Бондаренка до Президента Володимира Зеленського про захист честі, гідності і ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рішення суду.

"Суд... доходить висновку про необґрунтованість позову", - йдеться в ухвалі.

У суді зазначили, що апеляційна скарга на рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Як повідомлялося, Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко у травні подав до суду позов до Президента Володимира Зеленського про захист честі та гідності. Моральну шкоду позивач оцінив у сумі однієї гривні, обґрунтовуючи її "душевними стражданнями".

Під час пресконференції 20 травня Зеленський говорив про "некоректну поведінку" Бондаренка у зв'язку з достроковим пом'якшенням карантину в Черкасах попри рішення вищих державних органів. При цьому він назвав черкаського мера "бандитом", який "має 19 кримінальних проваджень" і з яким він "за стіл не сяде".