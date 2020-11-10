Мер Черкас захворів на COVID-19

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко захворів на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це Бондаренко повідомив у відеозверненні у Фейсбуці.

«Коронавірус не оминув і мене, тому що тест, який я здав у третій черкаській міській лікарні, «плюсовий». Почуваюся нормально, добре. З четверга я перебуваю на ізоляції, дистанційно працюю з документами», - сказав посадовець.

Він закликав жителів Черкас дотримуватися карантинних правил і санітарних норм.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 листопада в Україні зафіксовано 479 197 випадків коронавірусу, зокрема за добу 10 179.