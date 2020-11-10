Мер Миколаєва захворів на COVID-19

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заразився коронавірусом і пішов на самоізоляцію.

Про це він сам повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Друзі, у мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Вимушений піти на самоізоляцію», - написав Сєнкевич.

Він також наголосив, що зараз у самому розпалі запуск опалювання у місті. Наразі триває налагодження обладнання і найближчим часом відбудеться пуск тепла.

Мер також запросив миколаївців скаржитися на холод у будинках на його сторінках у соцмережах.

Як повідомлялося, 22 листопада у Миколаєві відбудеться другий тур виборів міського голови. Чинний мер Сєнкевич (партія «Пропозиція») змагатиметься зі своїм опонентом від ОПЗЖ Владиславом Чайкою.

Фото: Свідок