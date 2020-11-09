Глава Мінфіну Марченко захворів на COVID-19
Укрінформ
Міністр фінансів Сергій Марченко захворів на COVID-19 та перебуває зараз на лікарняному.
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.
"Наразі міністр фінансів України Сергій Марченко перебуває на лікарняному через COVID-19. На цей період виконання обов'язків міністра покладено на першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна", - поінформували у пресслужбі.
У міністерстві зазначили, що водночас Марченко в дистанційному режимі на самоізоляції залучений до робочих процесів та керівництва міністерством.
Як повідомлялося, у понеділок, 9 листопада, про зараження коронавірусом поінформували Президент Володимир Зеленський та глава ОП Андрій Єрмак.