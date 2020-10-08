На Рівненщині готують три додаткові лікарні для прийому хворих на COVID-19

Три додаткові лікарні для прийому хворих на коронавірус готують у Рівненській області.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«У Рівненській області до прийому хворих на коронавірусну хворобу готують три додаткові лікарні. Передусім, це Острозька та Рівненська ЦРЛ, а також Рівненська міська лікарня №2. Сьогодні маємо своєрідний антирекорд нових випадків за нову добу - +266. Більше того, захворювання йде до нових піків. Це, зрештою, результат недотримання людьми карантинних умов. ОДА вчергове звернулася до МОЗу щодо включення трьох лікарень для лікування хворих на COVID-19», - зазначив під час онлайн брифінгу заступник голови облдержадміністрації Ігор Тимошенко.

Зараз у стаціонарах області лікуються близько півтисячі пацієнтів з COVID-19. Хворих приймають 9 медзакладів Рівненщини, найбільше з них перебуває у Рівненській міській лікарні №1 та Сарненській ЦРЛ – 153 та 110 відповідно.

За квітень-вересень до медзакладів Рівненщини було госпіталізовано 3285 пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Порівняно з серпнем, кількість госпіталізованих у вересні зросла на 47%. Наразі у стаціонарах області перебуває пів тисячі пацієнтів з коронавірусом, а місяць тому – 263.

У Рівненській області наразі 13 798 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 180 летальних випадків, спричинених COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки захворювань коронавірусом, з них за добу – 5 397.