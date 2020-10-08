КМДА: Черги «швидких» під столичною лікарнею - не до інфекційного корпусу

У Департаменті охорони здоров'я КМДА заявляють, що черги зі швидких біля приймального відділення Київської клінічної лікарні № 9 утворилися не до інфекційного корпусу.

Про це Укрінформу повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.

«За інформацією головного лікаря, швидкі - не в інфекційний корпус. Лікарня була чергова, приймала пацієнтів з різними патологіями», - зазначила вона.

Наразі Укрінформ намагається взяти коментар у головного лікаря медзакладу.

Як повідомлялося у ЗМІ, біля приймального відділення Київської клінічної лікарні № 9, де лікують пацієнтів з коронавірусом утворилася черга з більш ніж 13 машин швидкої медичної допомоги. За словами авторів допису, у кожному з автомобілів перебував інфікований коронавірусом.