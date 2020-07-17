У Чернівцях двоє дітей із COVID-19 – у тяжкому стані

У Чернівецькій обласній дитячій лікарні наразі перебувають 12 дітей, у 4 із них коронавірус підтверджений, 8 дітей - із підозрою на COVID-19. Двоє хлопчиків із підтвердженим коронавірусом перебувають у тяжкому стані.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця головного лікаря Чернівецької обласної дитячої лікарні Оксана Знак.

"Станом на 17 липня в обласній дитячій лікарні перебуває 12 хворих діток. У чотирьох із них коронавірус підтверджений, решта - із підозрою. У двох хлопчиків із підтвердженим коронавірусом стан тяжкий, але він зумовлений супутніми хворобами пацієнтів. В одному випадку це пухлина головного мозку, а в іншому - це хронічна хвороба легень, так звана бронхолітична хвороба. Коронавірус лише ускладнив перебіг основних хвороб дітей", - говорить лікарка.

За її словами, наразі ці діти йдуть на одужання, але вони ще досі перебувають у важкому стані через основне захворювання.

Загалом епідемічна ситуація із захворюваністю дітей у Чернівецькій області покращується, проте досі щодня госпіталізують по одній, дві чи навіть три дитини із підозрою на COVID-19.

"Наразі всі випадки ГРВІ ми трактуємо як підозру на коронавірус. У таких дітей беремо мазки на проведення ПЛР-тестів для того, щоб підтвердити чи спростувати підозру. Необхідно якомога швидше зрозуміти, чи дитина хвора COVID-19 чи якоюсь іншою вірусною інфекцією, щоб можна було швидко таку дитину ізолювати та призначати правильне лікування", - додала Знак.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.

У Чернівецькій області зафіксували 5262 випадки коронавірусу. Із них 3217 пацієнтів одужали, а 203 людини померли.