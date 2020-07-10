У Києві від початку епідемії на COVID-19 захворіли 464 дитини

У Києві за весь період епідемії коронавірусу захворіли 464 дитини.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зазначу, що в столиці хворіє багато дітей. Загалом за весь період захворіли 464 дитини, 183 з них - тільки за останніх 4 тижні. У лікарнях сьогодні перебуває 21 маленький пацієнт. Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих жителів столиці на момент виявлення хвороби було усього кілька днів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що найбільше ж хворіють діти від 5 до 14 років.

Кличко додав, що основною причиною такої великої кількості хворих дітей фахівці називають недбальство батьків.

Як повідомлялося, станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових.