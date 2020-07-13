Житомирщина післяпожежна: чи будуть погорільці з житлом, а лісівники – з тепловізорами

Кому освоювати виділені кошти і чим покрити збитки?

Ось уже третій місяць, як на півночі Житомирщини ліквідували масштабні лісові пожежі, проте їх наслідки, схоже, доведеться долати значно довше.

Лісівники стверджують, що наведуть лад після стихії за два роки, а жителям Овруцького району, які втратили під час пожеж свої оселі, ще навіть не почали зводити обіцяні модульні будинки.

Наразі лісівники обстежують пошкоджені насадження, вирубують знищені дерева, висаджують сіянці сосни із закритою кореневою системою та нарікають, що немає куди збувати обпалені дрова. Натомість у місцевих жителів гаряча пора — саме в розпалі сезон чорниці, коли вони можуть заробити хоч трохи грошей, здаючи ягоди заготівельникам, які стоять із ящиками вздовж доріг.

Поки Житомирщина оговтується від пожеж, така ж стихія вже охопила Луганщину. Чиновники ж нарікають на недосконалу систему ведення лісового господарства і брак коштів на попередження вогню у лісі.

ХАТИ ЗГОРІЛИ, А НОВИХ НЕ ПОЧАЛИ БУДУВАТИ

Спокійний ритм життя малолюдних і віддалених сіл Овруцького району 9 липня порушив шум десятків автомобілів і гелікоптера, якими туди прибуло керівництво Житомирської області, а також міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський і члени аж двох парламентських комітетів – з питань екологічної політики та природокористування і з питань правоохоронної діяльності.

Журналістів спочатку повезли у село Личмани, де жителі втратили свої оселі внаслідок лісових пожеж. Дорогою правоохоронці пропустили автомобілі через два шлагбауми, і в очі кинувся знак про уражену радіацією територію. Там зникає мобільний зв’язок, а оператор надсилає повідомлення про роумінг, бо ж до білоруського кордону – рукою подати.

У будівлі Колесниківської сільради голова ОДА Віталій Бунечко якраз спілкувався з місцевими жителями. Люди хочуть, аби їм побудували не модульні, а цегляні будинки і виступають проти підрядника, який планує взятися за роботу. Натомість влада пояснює, що це неможливо, бо вони не мають права власності на землю (серед місцевих є представники релігійної спільноти, які оселилися у покинутих будинках). Кілька селян, які стоять біля кімнати, де триває дискусія, відмовляються спілкуватися з журналістами.

Потім усі чиновники швидко вирушають транспортом на зустріч із міністром та народними депутатами, яким Бунечко пояснює ситуацію:

«Вони місяць вибирають забудовника, їх було 12 (забудовників – ред.). Ми повинні купити будиночок, який уже стоїть (готовий – ред.). Таких 10 будинків можна побудувати за 3 місяці. Їм потрібно визначитися із забудовником. Той, що зараз будує 1 будинок, обіцяє, що він буде готовий на 6 серпня. Ми сьогодні маємо вже липень, якщо місяць вони прочекають, то підуть у зиму без будинків. Ситуація дуже важка. У декого паспортів немає, вони не хочуть писати заяву на паспорти, на отримання землі. Дуже важко це все, але ми потихеньку працюємо. Хтось живе в сусідів, є громада релігійна, то вони одне одного до себе забрали».

Віталій Бунечко (справа)

Як розповів голова ОДА, зараз перший будинок зводять за його власні гроші та кошти його першого заступника Володимира Федоренка, аби продемонструвати людям, що таке модульне житло.

На початку травня Кабінет Міністрів виділив 11,19 млн грн з резервного фонду державного бюджету на придбання 10 модульних будинків загальною площею 668,2 кв. м для потерпілих від пожежі на території Овруцького району.

«Кошти (виділені з держбюджету на житло – ред.) є у Колесниківській сільській раді. 10 липня відбудеться сесія сільської ради, де буде прийняте рішення: або повернути їх до обласного бюджету і тоді ми (ОДА) будемо їх розпорядниками й будуватимемо ці будинки, або Колесниківська сільська рада (розпоряджатиметься), вони вже мають кілька пропозицій від виробників цих будинків», – додав голова ОДА.

Депутати Колесниківської сільської ради прийняли рішення повернути виділені гроші ОДА. Вони апелюють до того, що не можуть освоїти їх через відсутність матеріально-технічної бази, кваліфікованих кадрів, досвіду роботи у будівельному, економічному, юридичному напрямках і публічних закупівлях.

Утім журналістам не показали того першого модульного будинку, який, за словами очільника області, готовий уже наполовину.

ЗБИТКИ ВІД ПОЖЕЖ – ПОНАД МІЛЬЯРД ГРИВЕНЬ

За словами начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктора Сахнюка, весняні пожежі охопили 43 тис. 200 га території; на 32 га уже відновлено лісові культури і на 132 га проведено реконструкцію. Загальна сума збитків сягає понад 1 млрд грн, а для повної ліквідації наслідків стихії знадобиться два роки. На площах, пройдених пожежами, працює 156 лісозаготівельних бригад, але і їх не вистачає. Передовсім заготовляють якісну деревину, яку реалізують на аукціонах.

Віктор Сахнюк

Далі чиновники їдуть оглянути Овруцький спецлісгосп, який найбільше в області постраждав від наслідків пожеж. Там вогонь пошкодив насадження на площі 15 тис. га.

В.о. директора Овруцького спецлісгоспу Олександр Шевчук каже, що роботи в лісі гальмує тривалий процес оформлення документів для оцінки впливу на довкілля і просить чиновників переглянути податок на прибуток, аби можна було акумулювати кошти на висадження дерев і придбання техніки.

«Є проблема із реалізацією дров паливних, особливо горілих. Від горілих взагалі відмовляються. Уже на нарадах обговорювали, що готові дрова брати на експорт, але залізничний тариф задорогий, щоб доставити їх до кордону. Всі комбінати, які працюють в Україні, повідомили, що їм горілі дрова не підходять. Лише один «Kronospan» ще вивчає це питання для випуску плити», – зазначив Шевчук.

Керівник розповів, що у спецлісгоспі зрубали 31 тис. кубометрів продукції. Уже відтворили 10 га лісу сіянцями сосни із закритою кореневою системою і планують виростити додаткові 2 млн 100 тис. посадкового матеріалу. Там висаджуватимуть дерева за схемою – 4 ряди сосни і стільки ж берези.

Роман Абрамовський

На запитання, як столичні посадовці оцінюють ліквідацію наслідків пожеж на Житомирщині, Роман Абрамовський відповів: «Ми побачили, що йде робота, але проаналізуємо, звісно. Нам показали лише одну ділянку, там все робиться добре, правильно, але наскільки це масово, залежить від коштів, які мають лісові господарств на цю роботу. За словами керівника лісового господарства області, таких коштів не вистачає».

Міністр наголосив, що гроші, вкладені у превентивні заходи, у 5-7 разів здешевлюють ліквідацію лісових пожеж, але їх на це зараз бракує не тільки у Житомирській області.

«Для того, щоб ці гроші з’явилися, треба змінити систему руху коштів у лісовій галузі. Є така ідея, щоб розділити господарські функції, лісову охорону, науку. Зараз це все підпорядковане Держлісагентству. Наскільки це ефективно, будемо вивчати. Але грошей, які потрібні зараз, немає у лісівників, бо дуже великі дивіденди, податки, рента, а ще – оренда землі. Тобто того, що залишається, вистачає виключно на оперативні заходи, які не несуть за собою вирішення проблеми жодним чином. На мою думку, треба гроші, які надходять від продажу деревини, частково переводити у спеціальні фонди державного бюджету, на кшталт фонду відновлення лісового господарства чи фонду відновлення лісів і з них виділяти кошти на протипожежні заходи, обладнання технікою», – акцентував Абрамовський.

ЯКА ПОТРІБНА ТЕХНІКА?

У розмові з лісівниками посадовці кажуть, що для попередження пожеж у лісах треба патрулювати з повітря, сканувати тепловізорами, здійснювати нагляд камерами за масивами.

Натомість в Овруцькому лісгоспі придбали 12 мотоциклів, на яких лісівники патрулюватимуть територію. Перші чотири з них уже виїхали до праці. У лісах зараз перебуває багато людей, які збирають чорниці, тож з усіма проводитимуть роз’яснювальну роботу. Працівники лісгоспу на мотоциклах попереджуватимуть незаконні рубки та контролюватимуть 2 лісництва, що розташовані на території виселених сіл.

В Олевську, де проходило виїзне засідання робочої групи двох парламентських комітетів, Білокоровицькому та Лугинському лісовим господарствам і Народицькому спецлісгоспу передали техніку та засоби пожежогасіння, які придбали за 10 млн грн із резервного фонду держбюджету. Серед переданого – два трактори, тракторні причепи, мотопомпи, плуги, вогнегасники, дизпаливо, бензин. Як бачимо, сучасних засобів контролю за пожежами з повітря тут немає.

На засіданні робочої групи Головне управління Нацполіції у Житомирській області прозвітувало про 5 кримінальних проваджень за фактами масштабних лісових пожеж. Нині у межах досудових розслідувань триває проведення 24 експертиз.

Водночас начальник поліції Житомирщини Юрій Олійник 9 липня поінформував, що за 9 останніх днів у північних районах області поліцейські виявили 24 вантажівки з необлікованою деревиною. За всіма фактами розпочаті перевірки.

Чи зможуть лісові господарства області повноцінно відновитися після пожеж, і коли компенсують збитки, що оцінюють у понад мільярд гривень, ніхто прогнозувати не береться. Та й про допомогу від держави, у якій зараз кілька регіонів оговтуються від повеней, лісової пожежі на Луганщині та всі борються із пандемією COVID-19, ніхто вже й не говорить і не надто сподівається на неї.

Ірина Чириця, Житомир – Овруч – Олевськ

Фото автора та з Facebook Віталія Бунечка