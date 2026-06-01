Сибіга: Союзники мають усвідомити, що Україна в НАТО вигідніша для безпеки Європи, ніж поза Альянсом

Союзники мають усвідомити, що членство України в НАТО є не лише доцільним рішенням з погляду безпеки, а й економічно вигідною моделлю майбутнього для всієї Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у виступі на міжнародному форумі «Архітектура безпеки», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава української дипломатії окреслив низку ключових висновків і пріоритетів на майбутнє.

«Перше. Ми маємо назавжди закріпити у своєму мисленні парадигму, що безпека – передусім», - сказав Сибіга.

За його словами, будь-яка економічна угода, інфраструктурний проєкт чи стратегічна залежність повинні оцінюватися насамперед через призму безпеки.

«Друге. Не може бути жодної альтернативи повноцінному членству України в Європейському Союзі. І так само союзникам доведеться рано чи пізно усвідомити, що Україна в НАТО є найбільш економічно вигідною та безпеково логічною моделлю майбутнього для всієї Європи. Для них самих краще мати Україну в НАТО, ніж поза ним», - наголосив міністр.

Третім пріоритетом міністр назвав реформу міжнародних безпекових інституцій.

«Ми не збираємося дарувати Росії ООН чи ОБСЄ. Ми маємо покрокові пропозиції щодо реформи ОБСЄ, МАГАТЕ та інших інституцій. І це може стати першим кроком до ширшого переосмислення всієї системи міжнародної безпеки, включно з Радою безпеки ООН», - спрогнозував глава МЗС.

У цьому контексті він підкреслив, що «агресор з правом вето в Раді безпеці – це вирок всій нашій безпеці».

Сибіга окремо наголосив, що міжнародна спільнота має не лише визначати умови майбутніх домовленостей із агресором, а й чітко розуміти механізми реагування у разі їх порушення.

«Політика розрядки завершилася війною. Лише стримування здатне повернути мир. Сьогодні безпека - це ресурс, ціна якого зростає щодня. І Україна вже стала одним із ключових виробників цього ресурсу у світі», - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський сподівається, що саміт НАТО, який має відбутися 7-8 липня в Туреччині, засвідчить силу і міць Альянсу. Серед запланованих до обговорення тем - “розчарування” президента США щодо Альянсу.

Після того, як союзники з НАТО відмовилися надати підтримку Сполученим Штатам у війні проти Ірану, Трамп відкрито поставив під сумнів, чи повинні США дотримуватися пакту про взаємну оборону, і заявив, що розглядає можливість виходу з Альянсу.