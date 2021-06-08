Закон про тюрму за брехню у деклараціях пішов на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон (№4651) про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації суб'єктом декларування, який передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, дані у картці закону на сайті парламенту свідчать про те, що законодавчий акт направлено на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Так, закон передбачає зміни до Кримінального кодексу України. Згідно з ними, умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 - 68 000 грн), або громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин, або обмеженням волі терміном до двох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Чинна редакція ККУ передбачає покарання за умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо вони відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, покарання штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42 500 - 51 000 грн) або громадськими роботами строком від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Якщо недостовірні відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, закон передбачає покарання штрафом від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 000 - 85 000 грн) або громадськими роботами строком від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Нині за внесення в декларацію недостовірних відомостей, які відрізняються від правдивих на понад 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передбачено покарання у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 - 85 000 грн ) або громадських робіт строком від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

За умисне неподання декларації суб'єктом декларування закон пропонує карати штрафом від 2500 до 3000 (42 500 - 51 000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (№4651) 3 червня 2021 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало Президента України Володимира Зеленського ветувати відповідний законодавчий акт через внесену Верховною Радою поправку, що дозволяє записувати майно на родичів.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв ветувати закон, яким змінено підходи до декларування.

Так, однією з ухвалених поправок до документа покарання за неподання декларації послаблюється з позбавлення волі до обмеження.

Депутати також змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта. Це даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім’ї не надає інформацію про нього. За такі дії декларанти не будуть покарані.

Як зазначили в ОП, проголосована норма даватиме змогу недобросовісному декларанту переписувати дорогі автівки, квартири, наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому документи про це майно, а отже, не декларувати його.