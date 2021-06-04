Тюрма за брехню у деклараціях: коли Рада може розглянути пропозиції Президента

Верховна Рада, ймовірно, наприкінці червня зможе розглянути пропозиції Президента до закону, що відновлює покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Таку думку журналістам у ВР висловив голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про строки перегляду цього закону, оптимістичний сценарій - це наступний пленарний тиждень. Більш реалістично, я думаю, - все ж таки через один пленарний тиждень, тобто наприкінці червня", - сказав парламентарій.

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Водночас він спрогнозував певні труднощі під час перегляду документа.

"Але в цьому випадку є жорстка позиція Президента, що, по-перше, має бути позбавлення волі, в тому числі, за неподання декларацій. Це був один зі спірних моментів, проголосованих у залі. І друге - неможливо буде зробити так, щоб людина переписувала на близьких майно, уникаючи при цьому відповідальності", - наголосив Монастирський.

На його думку, в цьому форматі законопроєкт буде підтриманий парламентом.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 червня ухвалила Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Національне агентство з питань запобігання корупції закликало Президента ветувати відповідний законодавчий акт через внесену Верховною Радою поправку, що дозволяє записувати майно на родичів.

Глава держави пообіцяв ветувати закон, яким змінено підходи до декларування.

Зокрема, у проголосованому законопроєкті № 4651 послаблюється покарання за неподання декларації: за таке правопорушення передбачається обмеження, а не позбавлення волі.

Крім того, депутати змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта. Це даватиме змогу не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім’ї не надає інформацію про нього. За такі дії декларанти не будуть покарані.