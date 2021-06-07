Україна має показати Росії, що корупція не переможе – американський сенатор

Кремль розраховує, що Україна не зможе досягти прогресу в антикорупційних реформах, тому важливо, щоб вона продемонструвала протилежне.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив співголова Групи дружби Конгресу США з Україною Крістофер Мерфі у відеозверненні під час міжнародної конференції "Демократія в дії: Нульова корупція".

"Кремль розраховує, що Україна не зможе досягти прогресу в антикорупційних реформах. Тому наш візит в Україну був присвячений намаганням забезпечити те, щоб вона продовжувала дотримуватися верховенства права, притягати корупціонерів до відповідальності, дала зрозуміти таким країнам, як Росія, що сили корупції та злочинного впливу не переможуть", - зазначив Мерфі.

За його словами, Сполучені Штати "будуть партнером в усіх цих реформаторських зусиллях як для уряду, так і для громадянського суспільства, з метою забезпечення захисту та зміцнення демократії в усьому світі та особливо у цьому регіоні".

Сенатор США від штату Коннектикут, представник Демократичної партії також запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її протистоянні російській агресії.

"Сполучені Штати пишаються бути партнером України в обстоюванні її права на самооборону від агресії Росії, яка, відверто кажучи, загострилася в останні місяці від тактики залякування концентрацією військ вздовж кордону до постійного втручання у вибори та використання корупції як зброї", - сказав Мерфі.

Читайте також: Зеленський хоче вивести Україну на новий рівень відносин зі США

Він додав, що Сполучені Штати прагнуть притягнути Путіна до відповідальності за усе скоєне, що загрожує США, Україні та іншим партнерам у регіоні.

У свою чергу американський сенатор Роберт Портман у своєму відеозверненні під час конференції наголосив, що серйозна боротьба України з корупцією сприятиме подальшому розвитку двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами.

"Ставлячи собі за пріоритет серйозні заходи з викорінення корупції, Україна та інші країни регіону подають важливий приклад іншим перехідним демократіям по всьому світу в роботі зі зміцнення своїх інституцій. Ці зусилля не лише допоможуть побудувати краще майбутнє для народу України та інших країн, але й сприятимуть подальшому розвитку двосторонніх відносин між нашими двома великим державами", - заявив Портман, який на початку червня перебував у складі делегації Конгресу США з візитом в Україні.

Читайте також: Зеленський обговорював із держсекретарем США і сенаторами військову допомогу Україні

За словами сенатора-республіканця від штату Огайо, корупція є "однією з найсерйозніших гібридних загроз демократії".

"У нас є особливе партнерство. І ваша стабільність впливає на національну безпеку США. Зміцнення наших відносин є вважливим для обох наших країн, але також має значні наслідки для нашої трансатлантичної спільноти та світового порядку", - сказав Портман.

Як повідомляв Укрінформ, 1-2 червня в Україні перебувала делегація американських сенаторів у складі Джин Шахін (Демократична партія), Роберта Портмана (Республіканська партія) та Крістофера Мерфі (Демократична партія). Метою візиту було підтвердження двопартійної підтримки програми реформ в Україні, а також боротьби з корупцією та агресією ззовні.

Читайте також: Білий дім анонсував деталі першого зарубіжного турне Байдена

Сенатори зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським, з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном, депутатами Верховної Ради та представниками організацій громадянського суспільства, які займаються боротьбою з корупцією в Україні.