Зеленський обговорював із держсекретарем США і сенаторами військову допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічей з держсекретарем США та американськими сенаторами обговорював можливе збільшення військової допомоги Україні, а також посилення безпеки на Чорному та Азовському морях.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios, передає Укрінформ.

"У мене була особиста зустріч з американськими сенаторами, які приїхали, і держсекретарем США, і ми обговорювали можливе збільшення військової допомоги… Йшлося про безпеку, про посилення безпеки в Чорному та Азовському морях, уздовж берегової лінії, оскільки наша позиція там, на мій погляд, досить слабка. Росія фактично домінує на всьому Чорному морі, це правда, і ми визнаємо це, і ми хотіли б мати там серйозну силу для захисту нашої країни і наших кордонів, тільки з оборонною метою", - наголосив Зеленський.

Він додав, що також обговорювалася і низка інших питань, що стосуються допомоги Україні в галузі безпеки, однак подробиці він не навів.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня Президент Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

2 червня сенатори США Джін Шахін, Роб Портман і Кріс Мерфі на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським обговорили реформування Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро і корпоративного управління.

Фото: president.gov.ua