Путіна треба притягнути до відповідальності – сенатор США

Україна має повне право захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від Володимира Путіна, який має бути притягнутий до відповідальності.

Про це заявила під час міжнародної конференції «Демократія в дії: Нульова корупція» американський сенатор Джин Шагін, яка очолювала делегацію сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США під час їх нещодавнього візиту до України.

«Україна має повне право захищати свій суверенітет і територіальну цілісність проти войовничого Путіна. Як старший представник Комітету із закордонних справ Сенату та голова підкомітету з питань європейського й регіонального співробітництва, я продовжуватиму шукати всі можливі шляхи притягти Путіна до відповідальності та підтвердити американську підтримку України у досягненні цієї мети», - заявила вона.

Шагін зазначила, що своїм нещодавнім візитом до України американські сенатори намагалися «надіслати рішуче двопартійне повідомлення про те, що США підтримують народ України у жорсткому протистоянні російській агресії».

Сенатор закликала українське керівництво продовжувати реформаторські зусилля, які сприятимуть досягненню Києвом своєї мети – вступу до НАТО та ЄС. У відеозверненні вона також відзначила готовність України «робити необхідні кроки для зміцнення своєї демократії шляхом твердого зобов’язання викорінити корупцію».

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Як повідомляв Укрінформ, 1-2 червня в Україні перебувала делегація американських сенаторів у складі Джин Шагін (Демократична партія), Роберта Портмана (Республіканська партія) та Крістофера Мерфі (Демократична партія). Метою візиту сенаторів було підтвердження двопартійної підтримки програми реформ в Україні, а також боротьби з корупцією та агресією ззовні.

Сенатори зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським, а також з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном, депутатами Верховної Ради та представниками організацій громадянського суспільства, які займаються боротьбою з корупцією в Україні.