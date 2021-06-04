Депутати скористалися нагодою, щоби послабити систему декларування – голова НАЗК

Ухвалюючи закон про вдосконалення відповідальності за недостовірні відомості в деклараціях, народні депутати скористалися нагодою, аби послабити систему декларування.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв’ю Укрінформу.

«Зміни до закону, який ухвалили 3 червня, мали б передбачати відновлення покарання за недостовірну інформацію в деклараціях, яке було скасовано Конституційним Судом. Однак на практиці цією нагодою захотіли скористатися, аби в черговий раз спробувати послабити систему декларування», – сказав Новіков.

За його словами, під час голосування в залі було внесено правки, які дають посадовцям змогу записувати майно на родичів, «уникаючи таким чином взагалі будь-якої відповідальності».

НАЗК, НАБУ, громадські організації закликали Президента ветувати цей закон, сказав він. «І Президент справді швидко відреагував на заклик», – додав голова НАЗК.

На переконання Новікова, покарання за брехню в декларації буде якнайшвидше відновлено. При цьому ув’язнення має передбачатися в тому разі, якщо чиновник не задекларував майно на 1 млн грн і більше.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (законопроєкт №4651).

НАЗК закликало Президента Володимира Зеленського ветувати закон, оскільки Верховна Рада внесла поправку, що дає змогу записувати майно на родичів.

Як повідомила пресслужба Офісу Президента, Зеленський обіцяє ветувати цей закон.