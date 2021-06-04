Закон про викривачів гарантує повну анонімність і винагороду – голова НАЗК

Ухвалений 1 червня закон про захист викривачів корупції гарантує їм повну анонімність і винагороду.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв’ю Укрінформу.

«Закон повністю відповідає і Конвенції ООН проти корупції, і всім міжнародним стандартам захисту викривачів», – сказав він, зазначивши, що ухвалений варіант закону передбачає, що «викривач, якщо він упевнений, що інформація про корупцію є достовірною, може повідомити про неї правоохоронним органам». Попередня версія закону, яка була ветована Президентом, зобов’язувала надати при цьому якісь підтвердження. «Тобто громадянин міг знати про корупцію, але, не маючи доказів, не мав можливості повідомити про неї», – сказав Новіков.

За його словами, головне в ухваленому законі – те, що він передбачає створення порталу викривачів.

«Скажу чесно, я як голова НАЗК часом маю розбиратися, який орган уповноважений займатися тими чи іншими корупційними діями. А портал викривачів зразу відсилає вас до потрібного органу», – зазначив Новіков.

На його думку, це значно прискорить розгляд повідомлень, і вони потраплятимуть за призначенням конкретній особі, яка має їх розглянути. НАЗК, додав він, зобов’язане контролювати якість розгляду повідомлень. «А це означає, що ми знатимемо, куди вони потрапили і таким чином забезпечуватимемо належний рівень їх розгляду», – сказав Новіков.

Щоб зберегти анонімність викривача, пояснив він, через портал видаватиметься цифровий код, і після вироку суду викривач може завернутися з цим цифровим кодом до НАЗК й отримати 10 відсотків від суми повернутих коштів. «Унікальність механізму в тому, що можна зберегти анонімність», – підкреслив голова НАЗК.

Він також зауважив, що оскільки це найновіша з розроблених у світі систем роботи з викривачами, «то вона буде найкраща».

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня Верховна Рада ухвалила в цілому з пропозиціями Президента закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів».

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів» у другому читанні 4 лютого. 4 березня Президент повернув документ зі своїми пропозиціями.