Захід позитивно оцінює законопроект про деолігархізацію - ОП

Реакція західних партнерів України щодо законопроекту про деолігархізацію, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, позитивна і відрізняється від думки деяких українських політиків.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

"Західна реакція на президентську ініціативу істотно відрізняється від того, як реагують старі політики в Україні й різні діячі, які роками працювали разом з олігархами або які вже просто звикли до того, що олігархи завжди могли купити будь-якого політика", - заявив він.

Подоляк поінформував, що американські сенатори, яким під час їхнього візиту в Україну Президент представив антиолігархічну ініціативу, поставилися до неї "максимально позитивно".

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Також, за його словами, європейські дипломати "позитивно оцінюють" кроки Зеленського, спрямовані на демонтаж олігархічних практик.

"Представники бізнес-асоціацій говорять відкрито: якщо президент вважає, що такий закон необхідний, щоб всі бізнесмени були у рівних умовах в Україні і без олігархічних привілеїв, то його потрібно приймати. А що говорять різні гравці в Україні? Намагаються посіяти сумніви і думають, як заблокувати процес деолігархізації? Це точно ні у кого не вийде", - сказав Подоляк.

При цьому він підкреслив, що на всі спроби протидії буде "дуже жорстка відповідь від держави, яку підтримають і на Заході".

Радник керівника ОП також додав, що газета Financial Times сьогодні вийшла з текстом щодо "антиолігархічної ініціативи" Зеленського.

"Деяка затримка з публікацією тексту президентського законопроекту про деолігархізацію справила несподіваний, але дуже важливий ефект. Політичні та громадські діячі в Україні, нервуючи через ініціативу президента, стали буквально здавати самі себе. Наприклад, Петро Порошенко устами своєї партії фактично визнав себе олігархом. Ось так прямо і заявив, що закон про деолігархізацію спрямований нібито безпосередньо проти нього. Ця феєрична цитата із заяви партії Порошенка навіть пішла вже і в західну пресу. У статті Financial Times про президентську ініціативу наведено саме ці слова як позиція Порошенка", - зазначив Подоляк.

Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів, і створення Реєстру олігархів. Серед ознак олігарха наводиться значний вплив на засоби масової інформації.

Фото: ОП