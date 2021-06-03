Разумков виступає за розширення переліку осіб, які мають декларувати зустрічі з олігархами

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що у президентському законопроєкті про деолігархізацію варто розширити перелік осіб, яких пропонується зобов'язати подавати декларацію про контакти з олігархами.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков сказав на брифінгу у Верховній Раді в четвер, 3 червня.

"Якщо ви дивилися законопроєкт, ви бачили, хто повинен декларувати зустрічі з представниками великого бізнесу або тими, хто потрапить до переліку олігархів. Я вважаю, що цей перелік повинен бути розширений за рахунок високопосадовців, які не займають політичні посади, але працюють у державних інституціях. Наприклад, той самий Апарат Верховної Ради України, керівництво Апарату ВР, Офіс Президента, державні секретарі", - зазначив спікер.

Разумков зауважив, що підтримує саму ідею декларування таких контактів.

"Я вважаю, що це правильно. Влада повинна бути відкрита, чесна. І якщо відбуваються такі заходи, то точно це не є поганим. Але треба чітко виписати механізм, тому що деякі наші колеги вже критикують, наводячи приклади, як це може виглядати іноді в реаліях", - сказав Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 червня вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№ 5599). Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім цього, законопроєктом передбачається створення Реєстру олігархів.

Читайте також: Зеленський пропонує Раді створити Реєстр олігархів

Законопроєкт також передбачає, що у випадку контакту публічного службовця з особою, включеною в Реєстр олігархів, або її представником, такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти.

Особи, включені до Реєстру, та їх представники зобов'язані перед початком зустрічі (розмови) повідомляти публічних службовців про факт включення відомостей про себе або осіб, яких вони представляють до Реєстру.