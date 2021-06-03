Разумков сумнівається, що визначати олігархів має РНБО

Голова ВР Дмитро Разумков вважає, що варто створити окремий орган, який би займався питанням визначення олігархів замість РНБО, що передбачено в президентському законопроєкті.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков сказав на брифінгу у Верховній Раді в четвер.

«Все ж таки, з урахуванням того, які функції передбачаються для Ради національної безпеки і оборони, а це саме дорадчий консультативний координаційний орган, їй не властива функція відносити тих чи інших громадян до тих чи інших категорій. Я думаю, що варто було б створити окремий орган, який би займався такими питаннями. Можливо, по аналогії з тими комісіями, які займаються відбором Національного антикорупційного бюро, САП, можливо, із залученням іноземних експертів. Це також було б ефективним механізмом», - сказав спікер.

Крім того, на думку Разумкова, у разі надання РНБО права вирішувати, хто є олігархам, у Радбезі може виникнути конфлікт інтересів. «Тому що і Голова Верховної Ради, і Президент та інші високопосадовці входять до РНБО, і якщо ми кажемо гіпотетично, що є якийсь Голова Верховної Ради, якось пов'язаний з олігархами, або будь-який інший посадовець (Прем'єр-міністр, міністр), то навряд чи він буде підтримувати ідею включення такої особи до вищезазначеного списку, і це буде відвертим конфліктом інтересів при ухваленні того чи іншого рішення і тим більше під час розгляду таких питань», - зазначив Разумков.

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Важливим аспектом щодо РНБО Голова ВР також називає те, що немає виключного переліку тих, хто може працювати в цьому органі. «Вони визначаються Президентом. Сьогодні в нас питань немає, це Володимир Олександрович Зеленський. Але цей закон приймається на 10 років, і завжди повинні бути запобіжники. Наприклад, через деякий час зміниться Президент, і як він використовуватиме цей механізм - велике питання. Ми бачили різне в історії України, тому треба мати запобіжники, які б не дозволили маніпулювати в майбутньому таким серйозним інструментом», - наголосив Разумков.

Водночас він підкреслив, що законопроєкт про деолігархізацію є важливим аспектом діяльності влади і містить багато слушних речей.

Окрім того, Разумков вважає, що наступним кроком після ухвалення президентського законопроєкту про деолігархізацію має бути прийняття закону про лобізм.

«Якщо ми з вами говоримо про наступні кроки, обов‘язково треба приймати закон про лобізм для того, щоб відкрити повний спектр можливостей, який би дозволив відкрито працювати бізнесу і владі на користь нашої держави. Станом на сьогодні я саме так сприймаю цей процес», – сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» 2 червня. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім цього, законопроєктом передбачається створення Реєстру олігархів.

Передбачається, що рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), ухвалюється РНБО на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Рішення РНБО про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті , є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, що мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).