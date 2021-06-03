Зеленський повернув до Ради зі своїми пропозиціями закон про інститут старост

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Документ (законопроєкт № 4535), який Верховна Рада ухвалила 15 квітня, спрямований на удосконалення правового регулювання питань щодо інституту старост та утворення старостинських округів.

Водночас він містить зміни до закону про Конституційний Суд України, які не стосуються питань старост.

Зокрема статтю 11 Закону «Про Конституційний Суд України» запропоновано викласти у новій редакції, яка не забезпечує додержання принципу політичної нейтральності суддів КСУ, адже із закону виключаються положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності.

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Виключення цих положень створює підґрунтя для довільного трактування того, чи відповідає той чи інший кандидат на посаду судді КСУ вказаним вимогам.

Водночас політична нейтральність – це складова незалежності суддів, яка є невід’ємним елементом закріпленого Конституцією України принципу верховенства права (частина перша статті 8 Основного закону). Отже, так зміни до законодавства порушують Конституцію і принцип незалежності діяльності КСУ, ідеться в повідомленні.

Враховуючи це, Президент пропонує парламенту виключити із Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост» пункт про внесення змін до Закону «Про Конституційний Суд України».

Як повідомляв Укрінформ, за закон №4535 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" 15 квітня проголосували 239 народних депутатів.